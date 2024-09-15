“منصور يا الأخضر” تحوّلت إلى نشيد.. رقم قياسي لأغنية محمد المشعل في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أقل من 10 أيام على صدورها، حققت أغنية “منصور يا الأخضر” للفنان السعودي محمد المشعل أكثر من 7.4 مليون مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي قدّمت الأغنية كإهداء للمنتخب السعودي لكرة القدم في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وحققت أغنية “منصور يا الأخضر” طيلة الأيام الماضية، انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، ترجم نجاحها في أرض الملعب، حيث تحوّلت إلى نشيد يردّده عشاق الوطني السعودي لكرة القدم.

أغنية “منصور يا الأخضر” عمل غنائي باللهجة البيضا، وتُعتبر الموسيقى وأجواء اللحن بمثابة ستايل خليجي جديد من حيث التوزيع والجُمل اللحنية.

وأعرب محمد المشعل عن سعادته بأغنية “منصور يا الأخضر” كونها عمل غنائي للوطن، حيث أن دعم المنتخب الوطني السعودي بمثابة واجب.

أغنية “منصور يا الأخضر” من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، والفيديو كليب من إخراج متيم السراج وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.