سخرية واسعة من تمثال جديد للملكة اليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي رافقت صورة الملك تشارلز الثالث، أثار تمثال جديد في أيرلندا الشمالية للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة، ضجة كبيرة بشأن الإتقان في نحته، وتسبب في الكثير من الانتقادات الساخرة.

ونشر موقع “سكاي نيوز” البريطاني تقريراً أكد من خلاله أن تصميم التمثال البرونزي للملكة الراحلة تم بواسطة الفنان أنتو برينان من شمال بلفاست، وتم الكشف عنه في حدائق قلعة أنتريم الأسبوع الماضي.

وتظهر الملكة إليزابيث الثانية واقفة بجوار زوجها الأمير الراحل فيليب، وكلبيهما من فصيلة الكورجي، وبدت بملامح مختلفة ولا تشبهها، ولاحط الجميع الفرق بين ملامح الملكة الراحلة التي تبدو فيها كسيدة عجوز تضع الحجاب على رأسها بينما الملك فيليب بملامح شاب. وأكدت أغلب التعليقات أن طريقة حمل التمثال للحقيبة هو الشيء الوحيد الذي يرمز للملكة ويشبهها.

إلى ذلك كتب مجلس مقاطعة أنتريم في منشور على “فيسبوك”: “يجسد التمثال الملكة في وضع مهيب، يعكس نعمتها وثباتها وتفانيها مدى الحياة في الخدمة العامة”.

ومن المعروف أن أي عمل فني يختلف عليه المشاهدين، ففي حين انتقد الكثير من المتابعين شكل التمثال، معتبرين اياه بأنه إهانة للملكة وشكله “مروع، إلا أن البعض الآخر أشاد بالتمثال وبالرسالة التي يجسدها.