بعد انتهاء أزماته.. زينة تبدأ تصوير فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة زينة تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد “بنات الباشا”، وذلك بعد انتهاء أزمات اعتذار عدد من الفنانين عن عدم المشاركة في الفيلم، والذين كان آخرهم الفنان شريف سلامة وحل الفنان أحمد مجدي بديلاً له.

فيلم “بنات الباشا” عن رواية الكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وتضم قائمة الأبطال بجانب زينة، كلاً من: أحمد مجدي، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت وعدد آخر من الأبطال

من ناحية أخرى، وافقت زينة على التعاون للمرة الثانية مع النجم محمد سعد في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الدشاش”، وذلك بعد 16 عاماً على تعاونهما الأول في فيلم “بوشكاش” الذي عُرض عام 2008.

وتستمر زينة ومحمد سعد خلال الفترة الحالية في عقد جلسات التحضير للفيلم، الذي يعود من خلاله الأخير الى السينما بعد غياب سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلما “محمد حسين” و”الكنز 2″ اللذان عُرضا عام 2019.