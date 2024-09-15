رغم تسريبها.. شيرين عبد الوهاب تتحدى وتطرح أغنيتها السادسة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، بتسريب الأغنية السادسة من ألبومها الجديد والتي تحمل عنوان “عودتني الدنيا”، وطرحها عبر بعض حسابات جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذت شيرين قرار طرح النسخة الأصلية من أغنية “عودتني الدنيا” وتحدي تسريبها لتكون سادس أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد حصدت جائزة أفضل صوت من مهرجان “دير جيست” ووجهت خلال حفل توزيع الجوائز رسالة صوتية لجمهورها، معربة عن سعادتها بالجائزة لذلك قررت أن توجه تلك الرسالة.

وقالت شيرين: “شكرًا جدًا للتكريم والمشاعر اللي ادتهولي، شكرا على التكريم قد إيه فرق معايا نفسيا ومعنويًا، وشكرًا لكل الفنانين اللي هنوني، وبتمنى لكل الفائزين حياة فنية جميلة مثمرة بالأعمال الناجحة”.

من نناحية اخرى، أجّلت المحكمة الاقتصادية دعوى متبادلة بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الأزمة المستمرة بين الطرفين بسبب حذف روتانا لأغاني شيرين عبد الوهاب لجلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.