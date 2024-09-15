ليلى علوي تكشف حقيقة مشاركتها في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامجها الذي تقدمه على قناة Ten، كشفت الفنانة ليلى علوي، عن موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان 2025.

وقالت ليلى: “مبسوطة بتنوع أعمالي السينمائية والأدوار المختلفة التي أقدمها، ولا أعلم ما سأقدمه في العام المقبل وذلك يرجع إلى الأعمال التي ستعرض علي، ولكن أنا مش موجودة في رمضان الجاي لأنني لم أحضّر له”.

ومن ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد “المستريحة”، ويدور حول امرأة تواجه العديد من التحديات، الفيلم يشهد العديد من التحولات التي ستكون مفاجأة للجمهور.

يشارك في بطولة فيلم المستريحة عدد كبير من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمود الليثي، نور قدري، عمرو وهبة، من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي.

كما تنتظر ليلى عرض فيلمها المؤجل منذ ثلاث سنوات “التاريخ السري لكوثر”، والذي انتهت من تصويره منذ عام 2021، ولم يعرض حتى الآن.

وكان آخر أعمال ليلى علوي في الدراما مسلسل “دنيا تانية” والذي عرض عام 2022، وشاركها البطولة كل من: مي سليم، فراس سعيد، مجدي كامل، أشرف زكي، وغيرهم من الفنانين”.