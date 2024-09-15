جنيفر لوبيز وبن أفليك يصدُمان الجميع: ماذا يعني لقاؤهما الودّي بعد الطلاق؟

وضعت جنيفر لوبيز حدًا لكل الأخبار التي رافقت الأشهر الأخيرة من زواجها من بن أفليك وذلك قبل أسبوعين، إذ تقدّمت رسميًا بطلب الطلاق مع الإشارة إلى “الاختلافات غير القابلة للتسوية” كسبب.

ومنذ ذلك الحين، شوهد الاثنين كثيرًا في الأماكن العامة. بدا أفليك، على وجه الخصوص، غير متوازن وهو يمضي قدمًا في حياته المهنية. في هذه الأثناء، بدت لوبيز مذهلة في مهرجان تورونتو السينمائي، على الرغم من أن البعض يشعر بالقلق من أنها أصبحت في الواقع “نحيفة للغاية” بعد الطلاق. في حين يبدو كلاهما راضيًا عن المُضي قدمًا، فهل من الممكن أن تكون بعض الاختلافات بينهما قابلة للتوفيق بالفعل؟

هذا ما تساءل عنه العديد من المعجبين بعد أن رصدت الكاميرا لوبيز وأفليك معًا امس السبت لتناول وجبة فطور عائلية إلى جانب أولادهما.

اجتمعت العائلة في فندق بيفرلي هيلز، على الرغم من أنه من المفاجئ رؤيتهما مع بعضهما البعض بعد فترة وجيزة من تقديم لوبيز لأوراق الطلاق، ولكن من المنطقي جدًا أن يبقيا على علاقة جيدة من أجل أولادهما.

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لكن ما جعل الأمور أكثر إثارة للاهتمام هو رصد جنيفر غارنر وهي تغادر الفندق أيضًا. زوجة أفليك السابقة غادرت مع أولادها ويبدو أن الجميع يتعايشون على الرغم من الظروف الصعبة، ومن غير الواضح ما إذا كان أي من هذا يعني أنه قد تكون هناك فرصة للمصالحة بين لوبيز وأفليك.