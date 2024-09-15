شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الدقاق يكشف سر حبه لأغنية "أنا هويت" لسيد درويش في ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هانى الدقاق عضو فريق مسار إجباري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن السبب الرئيسي في حبه وتعلقه بـ فنان الشعب سيد درويش الذى تحل اليوم الأحد ذكرى وفاته، حيث صرح الدقاق قائلا:" عندى قصة مع اغنية "أنا هويت" شخصية شوية، مع والدى الله يرحمه، كان سمعهالى وكانت صديقته المغنية سعاد محمد، هي اللي بتغنيها، ومن كتر ما عجبتنى وانبهرت بيها، فضلت طول الوقت بحاول اغنيها، وللأسف هو مسمعنيش وانا بغنيها، بس انا بلعب دايما سولو جيتار في الاخر وبوجهله فيها كلام أنا نفسى أقوله، فالاغنية فيها جانب شخصيى شوية بالنسبة لى".

وتابع الدقاق، عن سيد درويش:" أول أغنية تقريبا نلعبها كانت انا هويت، ومبسوط دايما ان الناس واخدة بالها اننا بنغنى سيد درويش بشكل مختلف، وحابين ده، فببقى مبسوط جدا واحنا بنغنيله".

وأضاف الدقاق: "أول أغنية العبها كانت اهو ده اللى صار لـ سيد درويش وكانت هي السبب انى ابتديت اغنى، لانى كنت بلعب جيتار وبس، بس لما الناس سمعتنى بغنيها فـ عجبها اللى انا بعمله، وقالولى انى لازم اغنى وكانت سبب انى أكون مغنى".

وأنهى الدقاق تصريحاته لليوم السابع قائلا: "سيد درويش فنان عبقرى، اغانيه والكلام والالحان لايقة جدا على اليومين دول، موسيقى مودرن، تقدرى تلعبيها باى نوع موسيقى، سيد درويش راجل عبقرى ومحظوظين ان احنا اسكندرانية زيه وكنا بنعمل كل سنة احتفالية تحت بيته، مهرجان سيد درويش، قعدنا 7 سنين نعمل كده لما كنا لسه في اسكندرية، واى حاجة متعلقة بـ سيد درويش دايما بسببها بنحس بالفخر وبيبقى فخر اكبر ان اسم فريق مسار إجبارى بيقترن باسمه".