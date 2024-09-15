شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير: الحمد لله صحتي بخير.. وانتظروا أغنية الذوق العالي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكينج محمد منير في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه حاليا يتمتع بصحة جيدة ويعيش في فترة نقاهة بعد عدد من الفحوصات التي أجراها خلال الفترة الماضية، وينتظر أغنية الذوق العالى الذى يتعاون فيها كدويتو مع النجم تامر حسنى.

وكان الكينج محمد منير، قد ظهر في ألمانيا بصحبة الطبيب المعالج له وظهر بحالة معنوية مرتفعة.



محمد منير والدكتور المعالج



محمد منير

وسبق وتألق الكينج فى حفل كامل العدد ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث أحيا منير أول حفلات المهرجان يوم 12 يوليو الماضي، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور منها "يونس ورزقنا ولِلّى وشتا وعلمونى عينيكي" وسط هتاف كبير من الجمهور.

كما غنى الكينج محمد منير خلال الحفل أغاني "حرية" و"الكون كله بيدور" و"افتح عيونك" الشهيرة بابن ماريكا وذلك بمصاحبة الموسيقار العالمى فتحى سلامة، وكذلك أشعل الكينج حماس الجمهور حيث غنى أغنية "مدد"، ولكن بكلمات مختلفة حين أضاف لها أقسمت بالحرية القدس عربية.