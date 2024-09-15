شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يتحدث عن تجربة "الشركة المتحدة" بصناعة الإعلام خلال مؤتمر ibc..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز، صور وفيديو من جلسة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمدير التنفيذي لمنصة "واتش ات"WATCH IT، الدكتورة نشوى جاد، وذلك أثناء تواجدهما ضمن فاعليات مؤتمر "ibc" الذى يعد أأكبر وأهم منصة للإعلام والتكنولوجيا في العالم، وذلك أثناء انعقاده في العاصمة الهولندية "أمستردام".



وتحدث الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تجربة الشركة المتحدة في صناعة الإعلام، والكيفية التي تعمل بها الشركة من أجل خلق بئية إعلامية على أساس تكنولوجي كبير ومناسب للمشاهد.

هذا وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن شراكة إعلامية مع مؤتمر Ibc الدولي في وقت سابق من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك وأعربت عن سعادتها عن إعلانها بشأن شراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي Ibc والذي يعقد في العاصمة الهولندية أمسترادم.

ومؤتمر Ibc هو أحد أهم الفاعليات العالمية في مجال البث التليفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو ٥٧ عاما.



كما يعد Ibc فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام، ومطوري البث الرقمي والاتصال، في عرض أحدث البرامج والتقنيات، وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية.