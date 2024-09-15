شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الفنون الأدائية السادس للأطفال المعرضين للخطر بالمركز الثقافي الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف المركز الثقافي الفرنسي في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل 21 سبتمبر ملتقى الفنون الأدائية السادس للأطفال المعرضين للخطر، بالتزامن مع يوم السلام العالمي، والملتقى يقام بالتنظيم مع مؤسسة ساموسوسيال انترناسيونال مصر، وبحضورالسفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، وممثلي الجهات الداعمة ومنها الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية.

يتضمن البرنامج في المركز الثقافي الفرنسي عدة عروض فنية من تقديم الأطفال المعرضين للخطر بكلٍ من دار فتيات العجوزة، ومؤسسة القاصرات ودار إيواء جمعية كاريتاس للبنين ودار إيواء مؤسسة نور الحياة للفتيات.

وبعد كلمات الترحيب يبدأ الملتقى بالعرض المسرحي "ورقx ورق" ويقدمه أبناء دار إيواء جمعية كاريتاس، نتاج ورش تدريبية مع المدرب محمد الصعيدي، يليه عرض المايم "سرينة" نتاج ورشة مع الفتايات من دار فتيات العجوزة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والعرض تدريب وإخراج محمد عبد الله.

ويتضمن اليوم أيضًا عرض لألعاب السيرك والأكروبات والمسرح بعنوان "جميلة الجميلات" نتاج ورش فنية من تدريب وإخراج جاكي شوقي، وعرض حكي بعنوان "كل ما اتمناه" للفتيات من مؤسسة القاصرات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تدريب وإخراج يوسف داوود ورشا الشيخ، ويُختتم الملتقى فاعلياته بكورال مدمج بين مؤسسة فتيات العجوزة وأبناء كاريتاس، تدريب وعزف ديفيد صبري.