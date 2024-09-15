يسرا تهنئ متابعيها بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة متابعيها، بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

وكتبت يسرا على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "في ذكرى مولد النبي الكريم ﷺ، أهنئكم وأتمنى أن تملأ قلوبكم السكينة والرحمة، وأن تكون هذه المناسبة نورًا في حياتكم، كل عام والأمة العربية بألف خير، وأهل مصر في سعادة".

شاركت يسرا في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، بطولة الفنان أحمد عز، الفنانة شيماء سيف، الفنان سيد رجب، والفنان مصطفى غريب.

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