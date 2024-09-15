السقا يمازح العوضي: "مين أكتر حد ضربك".. والأخير يرد: "أنت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان أحمد العوضي الشكر للنجم أحمد السقا، مؤكدا أنه دعمه في مشواره الفني، وذلك على هامش مهرجان الفضائيات العربية، من خلال لقاء جمعهما في برنامج "عرب وود".

قال العوضي: "يا جماعة أنا بحب السقا حب والله العظيم، الجدعنة اللي بجد"، ليقاطعه السقا مازحًا: "مين أول واحد ضربك"، ليرد عليه: "أنت"، وتابع العوضي "أنا بشكر السقا جدًا لإنه ليه الفضل عليا بعد ربنا، في هروب اضطراري".

وقاطعه السقا: "لا إحنا عملنا مع بعض فيلم هروب اضطراري والحصان الأسود، والعوضي يستاهل كل خير".

وحرص الفنان أحمد السقا على إهداء تكريمه كـ"أفضل ممثل" عن فيلم "السرب" للفنانة الراحلة ناهد رشدي وقام بتوجيه كلمة لها فور صعوده على المسرح وبدا متأثرًا.

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، الفنانة غادة عبدالرازق، الفنان باسم سمرة، الفنان رياض الخولي، الفنانة صبا مبارك، الفنان أحمد العوضي، الفنان أحمد فهمي، الإعلامي تامر أمين، الفنان شادي شامل، المخرج إسماعيل فاروق، الفنان أحمد رزق، مصمم الأزياء هاني البحيري، الفنان طه دسوقي، الفنانة نيكول سابا.

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