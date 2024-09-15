يسري نصر الله ينعى مؤلف "باب الشمس" الروائي اللبناني إلياس خوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب المخرج يسري نصر الله، عن حزنه على وفاة الروائي اللبناني إلياس خوري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر 76 عاما.

المخرج يسري نصر الله، الذي قدم فيلم "باب الشمس" عن رواية للروائي الراحل، كتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "نعرف بعض من ٤٦ سنة أصحاب من وقتها، اشتغلنا سوا، وتناقشنا وعملنا فيلم سوا، ودايما كنت حريص أعرف رأيه في شغلي، وهو حريص يعرف رأيي في شغله. جمع بيننا حبنا للحياة وللحق وللجمال ولفلسطين. مع السلامة يا حبيبي يا إلياس، كل الحب لنجلاء وعبلة وطلال".

الروائي اللبناني الراحل إلياس خوري، له عدة روايات، منها "لقاء الدائرة"، و"يالو"، و"باب الشمس"، التي تناولت بأسلوب سردي ملحمي حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ عام 1948، وهي الرواية التي قدمها المخرج يسري نصر الله للسينما.