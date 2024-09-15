دينا عن سعد الصغير: "مش فاهمة طيب ولا شرير ومش هنعرف نبقى أصحاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة والراقصة دينا عن علاقتها بالمطرب الشعبي سعد الصغير، مؤكدة عدم وجود علاقة صداقة بينهما رغم أنهما تعاونا أكثر من مرة في عدد من الأفلام.

وقالت دينا خلال ظهورها ضيفة على "ألفا اليوم": "سعد الصغير شخصية غريبة جدًا، ساعة كويس وساعة مش كويس، أنا اشتغلت معاه كتير 5 أفلام تقريبًا مع أحمد السبكي، مرة اتخانق معاه ومرة اشتغل معاه".

وأضافت: "عمرنا ما هنعرف نبقى أصحاب، مش شبه بعض، أحيانًا بحس إنه طيب أوي، وأحيانًا أحسن إنه شرير أوي، فأنا لحد دلوقتي مش فاهماه، لحد النهاردة مش فاهمة هو طيب ولا شرير".

وكانت دينا، كشفت في وقت سابق عن تقديمها برنامج جديد بعنوان "اسمع من دينا" يتم عرضه عبر المنصات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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