تركي آل الشيخ ينشر صورًا من حضوره Noche UFC في لاس فيجاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة له أثناء حضور فعاليات Noche UFC المُقامة في لاس فيجاس برعاية موسم الرياض.

وجمعت الصور تركي آل الشيخ مع دانا وايت الرئيس التنفيذي لـ ufc ومع آخرين من نجوم فنون القتال.

وتُقام البطولة في مبنى سفير بـ لاس فيجاس الأمريكية، وهو أكبر مجسم كروي في العالم، ومن المقرر أن يُقام فيه نزالات موسم الرياض في الفنون القتالية المختلطة.

وقبل حضوره الحدث، نشر تركي فيديو عبر موقع X، قال فيه "أنا في لاس فيجاس طالع للسفير كارت موسم الرياض في ufc، أول مرة حدث ضخم زي ده في السفير، تأثير موسم الرياض والمملكة العربية السعودية الآن في ألعاب القتال والملاكمة هي حديث العالم والأكثر تأثيرا الحمد لله في فترة قصيرة بدعم القيادة الحكيمة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم".

كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تصدر قائمة موقع ESPN الأمريكي العالمي المختص بالألعاب الرياضية كأكثر الشخصيات تأثيرًا في رياضة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة.