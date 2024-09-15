شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تهنئ جموع المسلمين بمناسبة المولد النبوى الشريف..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تهنئة جموع المسلمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال الصفحة الرسمية للشركة التي كتبت فيها : "المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئكم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير".

هذا وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار".