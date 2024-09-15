شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية إسماعيل ياسين مع جدته وسر قسوتها معه فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 15 من سبتمبر مع ذكرى ميلاد النجم الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، الذي أمتعنا بالعديد من الأعمال الفنية الكوميدية ورسم البسمة على وجوه جمهوره، ب أعماله المحفورة في قلوب محبيه، ورغم شهرته بالضحك والكوميديا من خلال أدواره إلا أن هناك بعض الصعاب التي واجهته في بداية حياته، وكان أشهرها علاقته بجدته الذى رواها في تصريحات نادرة له عكست الحياة المأساوية الذى عاشها في بدايته بسبب حياة أسرته وتحولها بعد وفاة أمه.

فخلال لقاء نادر للفنان الراحل إسماعيل ياسين تحدث عن قسوة جدته معه في بداية حياته، قائلاً : " كانت جدتي أم أمي، ست قاسية وكان داخل في دماغها إن السبب وراء وفاة أمي أبويا، عشان كدا انا روحت ضحية دا".

كما أشار أن أصعب مشاهده معها عندما كانت تطلب منه الذهاب لشراء "الفول" للأسرة فيعود إسماعيل ياسين بدونه، فتقوم بالترصد له لضربه والصراخ في وجهه بسب والده، موضحًا في هذا الصدد : "أنا كنت القاسم الأعظم لشراء الفول للأسرة، وكنت قبل ما أوصل بيكون الفول اتاكل، ولما أوصل كانت تضربني وأفضل اصرخ فتبدأ تلعن أبويا، لحد ما وقفوا يبعتوني أجيب فول".

أما عن الحادثة الشهيرة التي جمعته بها، ذكر الفنان الكوميدي أنه قام في إحدى المرات بسرقة 6 جنيهات منها، وأضاف حول ذلك : "كان ليا حادثة شهيرة معاها، وهي سرقة 6 جنيهات منها، لما قالولي انت صوتك حلو وروح معهد الموسيقى، وهي مكنتش سرقة بالمعنى الحرفي كان اقتباس منها، لأنها كانت بتحوش الفلوس بطريقة غريبة جدا، كانت بتفك الخيط بتاع المرتبة وتحط الفلوس وسط القطن بتاع المرتبة، بالصدفة وقعت في إيدي الـ 6 جنيهات، فخدتها بسرعة وجريت قبل ما انكشف، وبعدين سافرت مصر".