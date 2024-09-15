خاص وبالفيديو - هاني عادل يتحدث عن التمثيل مع جاكي شان .. وهكذا علق على أزمة شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - هاني عادل مغنٍ وممثل مصري، تخرج من كلية الحقوق من جامعة القاهرة، وقد بدأ الغناء في الصغر، وفي عام 1999 جاءته فكرة تكوين فرقة موسيقية حيث كان يغني ويعزف آلة الغيتار، ويلحن ويقيم بعض الحفلات باللغتين الإنكليزية والفرنسية، إلى أن كوّن فرقة "وسط البلد" التي طرحت أول ألبوماتها الغنائية عام 2007، الى جانب الغناء والتلحين يتمتع هاني عادل بموهبة تمثيلية حيث له أعمال تمثيلية عديدة منها فيلم "عودة الندلة" وملسلسل "هذا المساء" ومسلسل "البحث عن علا" وغيرها العديد من الأعمال.



موقع الخليج 365 كان له لقاء خاص مع الفنان هاني عادل، حيث حدثنا عن أعماله المقبلة وعن التمثيل مع النجم العالمي جاكي شان، وعلق على أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، كما اختار نجم هوليوودي للتمثيل معه.

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