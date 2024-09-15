شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن سيد درويش فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش الذى ترك العديد من الألحان والأغنيات التى مازالت تعيش فى ذاكرة الجميع، ونرصد في النقاط التالية أهم محطاته الفنية والغنائية:

1- ولد في 17 مارس عام 1892 بالإسكندرية وتوفى في 15 سبتمبر عام 1923.

2- في البداية عمل كعازف مع الفرق الموسيقية، لكنه لم يوفق، فاضطر أن يترك هذه المهنة ويتوجه للعمل في بناء المنازل، وكان خلال عمله يرفع صوته بالغناء، وهو الأمر الذي اثار إعجاب العمال المرافقين له وأصحاب العمل.

3- تعلم كتابة النوتة الموسيقية والعزف على العود فى الشام حتى عاد إلى مصر في عام 1914، ومنذ ذلك سطع نجمه وصار إنتاجه غزيرا، فقام بالتلحين لجميع الفرق المسرحية أمثال فرقة علي الكسار ونجيب الريحاني، وبلغ إنتاجه في حياته القصيرة من القوالب المختلفة العشرات من الأدوار وأربعين موشحا ومائة طقطوقة.

4- تعتبر أول أعماله هي أغنية "زورني كل سنة مرة"، وقدم سيد درويش هذه الأغنية بعد أن التقة بسيدة عرفها للمرة الأولى في حياته، وبعد أول لقاء قالت له: ابقى زورنا ياشيخ سيد ولو كل سنة مرة.

5- حبه للزعيم مصطفى كامل جعله يقتبس منه بعض الكلمات، ومن هنا قام بتلحين النشيد الوطني.

6- انضم إلى الحركة الوطنية وأزعجت أغانيه الاحتلال الإنجليزي، حتى قال بعض المؤرخين إنه تمت تصفية درويش جسديا بسبب معارضته الشرسة للاحتلال.

7- قام درويش بتلحين وغناء العديد من الأغانيات الوطنية التي عاشت حتى الآن في وجدان العالم العربي بالرغم من موت صاحبها.