ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة اللبنانية كاغي بو غصن مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران بمناسبة عيد ميلاده.

وقد شاركت ماغي الجمهور صورة لـ نيكولا جبران عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "مؤسس موضة عظيم، وفنان حقيقي، عيد ميلاد سعيد يا صديقي".

وقد إستذكر الجمهور بهذه المناسبة أجمل فستان إختارته ماغي بو غصن من تصميم نيكولا جبران وإرتدته سابقاً بإحدى المناسبات في دبي.

وقد أطلت حينها ماغي بفستان طويل وضيق باللون الأبيض، بقية عالية وتصميم مميز عند الكتف، ومن صيحة الكتف الواحد، كما أنه بسق عالي كشف عن ساقها.

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تعايد نيكولا جبران بعيد ميلاده.. إليكم أجمل فستان إختارته من تصاميمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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