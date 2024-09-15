إطلالة الملكة رانيا بالغة الأناقة.. وهذه تفاصيلها وسعرها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الملكة الأردنية رانيا العبدالله على الجمهور، من منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو – إيطاليا، وإختارت إطلالة بالغة الأناقة، خطفت فيها القلوب.



وقد إرتدت الملكة رانيا فيست باللون الأزرق الفاتح، مع بلايزر فوقه من اللون نفسه، ونسقت معهما سروالاً باللون الأبيض، وقرطين دائريين من اللون الذهبي.

وحملت الملكة رانيا حقيبة يد باللون الأبيض من Louis Vuitton، تحمل إسم Capucines BB Taurillon Leather، ويصل سعرها بحسب موقع البيع إلى $7,500، وإنتعلت حذاء بكعب عالٍ من Jimmychoo، ويحمل إسم Romy 100 White Patent Leather Pumps، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى 350 يورو.