شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مسرحية عريس البحر على مسرح روابط لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف المخرج وليد طلعت العرض المسرحي " عريس البحر" علي مسرح روابط وذلك لمدة أربعة أيام، بداية من الجمعة القادمة الموافق 20 سبتمبر، وحتى يوم الإثنين الموافق23، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض بمهرجان العلمين الجديدة وكذلك بمسرح نهاد صليحة.

وتدور أحداث مسرحية عريس البحر حول موال ف مسعود ووجيدة، الفنان الشعبي محمد طه، وذلك في إطار غنائي، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشوا في صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذي تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية ومايدور في العقول، لنجد نفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان مممد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت، وقد تم تقديم العرض منذ عامين علي مسرح الجامعة البريطانية لطلاب الجامعة وحقق نجاح جماهيري كبير.