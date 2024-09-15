شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سماع للإنشاد والموسيقي يقيم احتفالية بمناسبة المولد النبوي.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

يقيم مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية برئاسة الدكتور إنتصار عبد الفتاح، إحتفالية دولية إحتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وذلك خلال فاعليات الدورة السابعة عشر التي تحمل شعار رسالة سلام إلى العالم، والذي من المقرر إقامتها في الفترة من 20 وحتى 26 سبتمبر، كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان"هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفى المولوى.

وكانت قد اختارت إدارة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية الذي يرأسه الفنان إنتصار عبد الفتاح، ومديره التنفيذي سهام إسماعيل، دولة كازخستان لتكون ضيف شرف الدورة السابعة عشر وتقام تحت شعار(رسالة سلام الى العالم)، في الفترة من 20 وحتى 26 سبتمبر ، ويشارك بتلك الدورة عدة بلدان الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان، وجيبوتي وأندونسيا ومصر، بالاضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.



ويقام مهرجان سماع للإنشاد والموسيقي الروحية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، وبدعم د. احمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، وصندوق التنمية الثقافية ، والمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار متمثلة في هيئة التنشيط السياحى ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.