شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ياقوت يقدم ورشة إخراج مسرح الطفل بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الدكتور جمال ياقوت ورشة في إخراج مسرح الطفل وذلك ضمن برنامج الورش المجانية الشاملة التي ينظمها المعهد العالي لفنون الطفل، بأكاديمية الفنون، وتقام الورشة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والأستاذ الدكتور طارق مهران عميد المعهد العالي لفنون الطفل، ويساعده في الورشة كلاً من أميرة شوقي ، هديرهشام ، زينب عبد الفتاح ، نهاد شاكر ، إنجي ، رضوى رشاد ، إيمان شوكت.

وكشف الدكتور جمال ياقوت عن مراحل تدريب الورشة وهي : أولاً الشق التمهيدي أون لاين - 10 محاضرات تفاعلية عبر برنامج ميكروسوفت تيمز Teams، واختيار النصوص القصيرة من 15 - 30 دقيقة لكل متدرب - ووضع الرؤية الإخراجية وعمل التصميمات - أون لاين، أما الشق التطبيقي ومدته شهرين (12 لقاء)، ثم ملتقي العروض التي تمثل نتاج الورشة والتي يشارك فيها باقي المتدربين في الورش الأخرى.

‎يذكر أن الدكتور جمال ياقوت حاصل على الدكتوراه في الإخراج والإنتاج المسرحي عام 2011، ويعمل رئيسًا لقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل – أكاديمية الفنون، وهو أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي المساعد بقسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية – مصر، ومنتدبًا للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية – فرع الإسكندرية، والمعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، وقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبكلية السينما والفنون الأدائية بجامعة بدر.

‎بدأ ممارساته المسرحية ممثلًا عام 1982، ثم تحول إلى الإخراج، وأخرج ما أكثر من ٧٠ عرضًا، وحصلت عروضه على الكثير من الجوائز منها حصول عرض «بيت الدمية» على ثلاث جوائز في الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2006، جائزة أفضل مخرج صاعد، وحصول عرض «القرد كثيف الشعر» على خمس جوائز في الدورة الرابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري منها جائزة أفضل عرض وأفضل مخرج، كما حصل عرضه «القصة المزدوجة للدكتور بالمي» على سبع جوائز في مهرجان المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزتين في الدورة السابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بالإضافة لترشحه لثلاث جوائز أخرى، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2014، وتولى منصب رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورتين متتاليتين هما 28، 29.