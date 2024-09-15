شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء عرض أولى حلقات مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى على on والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة on اليوم، الأحد، أولى حلقات مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصي، حيث يعرض أيضا على ON drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، المسلسل من إخراج شادى عبد السلام

ويذاع مسلسل برغم القانون على شاشة قناة ON العامة في السابعة والنصف مساءً، ويعاد مرتين الأولى فى الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى فى الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.



وتظهر إيمان العاصي خلال أحداث المسلسل بشخصية تدعى “ليلى” وتعمل محامية ويظهر الفنان هاني عادل في دور زوجها ويحدث بينهما العديد من المشكلات التي تؤدي إلى اختفائه بشكل مفاجئ دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن إنجاب طفلين وهما "ليلى وهاشم" لتبدأ رحلة مع الصراع والتحديات رفقة أبنائها، وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة الملىء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.



مسلسل برغم القانون يضم عددا كبيرا من نجوم الفن رفقة إيمان العاصي وجاءت القائمة كالتالي: الفنان هاني عادل، وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنانة رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، واخرون المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، المسلسل من إخراج شادي عبد السلام

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