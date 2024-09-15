عبد الرحيم كمال والعوضي.. نجوم الفن يهدون تكريمهم للمنتجين الأربعة من مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن الذين تم تكريمهم ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجانات الفضائيات العربية الذي أقيم مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى، على إهداء تكريمهم للمنتجين "سينرجي" الأربعة الذين رحلوا عن عالمنا مطلع شهر أغسطس الماضي.

تم تكريم السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال بجائزة "أفضل سيناريو" عن مسلسله "الحشاشين" الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي، إلى جانب الفنان أحمد العوضي الذي تم تكريمه بجائزة "أفضل ممثل" عن مسلسل "حق عرب".

وقال عبد الرحيم كمال في كلمته عقب التكريم: "شكرًا إدارة المهرجان ومبروك لكل الزملاء من الدول العربية ومن مصر، سعيد ومتشرف انها جائزة نقاد يعني جائزة فيها ذوق رفيع وفيها اختيار خاص وفيها جانب فني، وبهدي الجائزة لروح الأستاذ حسام شوقي والأستاذ فتحي إسماعيل المنتجين الكبار، اللي لولاهم مكنش هيطلع عمل زي الحشاشين عمل إنتاجيًا من أكبر الاعمال اللي تمت على مستوى الدراما العربية".

كما حرص الفنان أحمد السقا على إهداء تكريمه كـ "أفضل ممثل" عن فيلم "السرب" للفنانة الراحلة ناهد رشدي وقام بتوجيه كلمة لها فور صعوده على المسرح وبدا متأثرًا بالحديث عنها.

وقام النجوم بإهداء تكريمهم للمنتجين الأربعة الراحلين لشركة "سينرجي" وهم حسام شوقي، تامر فتحي، فتحي إسماعيل، ومحمود كمال الذين وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل أبرزهم الفنان أحمد السقا، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان باسم سمرة، الفنان رياض الخولي، الفنانة صبا مبارك، الفنان أحمد العوضي، الفنان أحمد فهمي، الإعلامي تامر أمين، الفنان شادي شامل، المخرج إسماعيل فاروق، الفنان أحمد رزق، مصمم الأزياء هاني البحيري، الفنان طه دسوقي وزوجته، الفنانة نيكول سابا.

مهرجان الفضائيات العربية هو حدث سنوي يتم من خلاله تكريم ألمع الأسماء في الوسط الفني والإعلامي من خلال تصويت الجمهور عن تميزهم في ما قدموه سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في مجال الإعلام بشكل عام.

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