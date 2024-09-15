بعد انتقادات الفيلر والبوتوكس.. أحدث ظهور لـ شادي شامل في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل منذ قليل الفنان شادي شامل للمشاركة في مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 15 هذا العام الذي يقام مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى وسط حضور عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلام.

ظهر شامل على السجادة الحمراء للمهرجان مرتديًا بدلة أنيقة وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل أبرزهم الفنان أحمد السقا، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان باسم سمرة، الفنان رياض الخولي، الفنانة صبا مبارك، الفنان أحمد العوضي، الفنان أحمد فهمي، الإعلامي تامر أمين، الفنان شادي شامل، المخرج إسماعيل فاروق، الفنان أحمد رزق، مصمم الأزياء هاني البحيري، الفنان طه دسوقي وزوجته، الفنانة نيكول سابا، المخرج إسماعيل فاروق وزوجته.

وتعرض شادي شامل مؤخرًا لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور له عن "النحت"، وكتب شامل عبر حسابه على "فيسبوك": "كلها بقت نحت وميكروبلدنج ولاشز وفيك نيلز وفيلر واكستنشن وتقولك مفيش شبهي في بلدك، والله كلكم بقيتوا شبه بعض".

وكانت آخر مشاركات شادي شامل الفنية بمسلسل "المرافعة" بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2014.

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