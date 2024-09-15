صور- نادين نسيب نجيم بفستان جريء في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم منذ قليل حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 هذا العام الذي يقام مساء اليوم السبت بأحد الفنادق الكبرى.

وظهرت نادين وهي ترتدي فستان جريء خطفت به الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء والتقطت عدد من الصور التذكارية، ومن المقرر تكريمها بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2024.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل أبرزهم الفنان أحمد السقا، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان باسم سمرة، الفنان رياض الخولي، الفنانة صبا مبارك، الفنان أحمد العوضي، الفنان أحمد فهمي، الإعلامي تامر أمين، الفنان شادي شامل، المخرج إسماعيل فاروق، الفنان أحمد رزق، مصمم الأزياء هاني البحيري، الفنان طه دسوقي وزوجته، الفنانة نيكول سابا.

مهرجان الفضائيات العربية هو حدث سنوي يتم من خلاله تكريم ألمع الأسماء في الوسط الفني والإعلامي عن تميزهم في ما قدموه سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في مجال الإعلام بشكل عام.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نادين نسيب نجيم كانت بمسلسل "2024" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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