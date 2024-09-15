10 صور- أحمد السقا وباسم سمرة وغادة عبد الرازق..النجوم في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل نجوم الفن التوافد على حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 هذا العام الذي يقام مساء اليوم السبت بأحد الفنادق الكبرى.

وحرص على الحضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن والإعلام ورواد الموضة والأزياء وهم أحمد السقا، رياض الخولي، بسمة، غادة عبد الرازق، باسم سمرة، أحمد فهمي، صبا مبارك، أحمد فهمي، الإعلامي تامر أمين، أحمد رزق، مصمم الأزياء هاني البحيري، طه دسوقي، نيكول سابا والتقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للحفل.

مهرجان الفضائيات العربية هو حدث سنوي يتم من خلاله تكريم ألمع الأسماء في الوسط الفني والإعلامي عن تميزهم في ما قدموه سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في مجال الإعلام بشكل عام.

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