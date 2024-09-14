شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد الخبيرى يبدأ تحضيرات مسلسل ياسمين عبدالعزيز للعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمد الخبيرى البدء في معاينة أماكن تصوير مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز بعنوان مبدئى "وتقابل حبيب" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من تأيف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة سينرجى، حيث بدأت الشركة المنتجة في التحضيرات والاستعدادت للمسلسل للبدء في تصويره خلال منتصف الشهر المقبل، إذ وضعوا قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معاهم خلال الفترة المقبلة.



ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملان أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ياسمين عبد العزيز قررت العودة بقوة إلى الساحة الفنية بالمنافسة فى موسم دراما رمضان 2025، وكذلك العودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، إذ تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ويكتبه خالد جلال، هذا بالإضافة إلى استعدادها للعودة إلى الوقوف على خشبة المسرح بعد غياب دام 21 سنة.

وكان آخر أعمال محمد الخبيرى فيلم عالماشى بطولة النجم على ربيع، وصلاح عبد الله، وأوس أوس، وعدد كبير من الفنانين، إنتاج الراحل فتحى إسماعيل.