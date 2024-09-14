شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 6 شهور في مراحل المونتاج الأخيرة قبل عرضه قريباً على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج مصطفى سولى على الانتهاء من مونتاج ومكساج مسلسل 6 شهور أولى بطولات الفنان الشاب نور النبوى، والمقرر عرضه على watch it، من إنتاج اروما استديوز، مشرف عام مصطفى العوضى، حيث ضم المسلسل العددي من ضيوف الشرف، وهو مكون من 10 حلقات.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب نور النبوى، نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عقب انتهاء المونتاج والمكساج.



وقدم نور النبوي فى رمضان الماضي مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى السينما يصور حاليا نور النبوى فيلم الحريفة2 بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.