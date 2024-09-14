بوستر دعائي جديد لمسلسل "برغم القانون" استعدادًا لعرض أول حلقاته غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن بوستر دعائي جديد لمسلسل "برغم القانون" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرض أولى حلقاته غدًا الأحد وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت إيمان على البوستر رفقة أبنائها وهي تحتضنهما وعلقت: "غدًا مسلسل برغم القانون على ON TV الساعة 7.30 مساء وأيضًا على واتش ات وأيضا على يانجو بلاي، إن شاء الله على خير".

تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" في إطار درامي حول ليلى التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجا قد اختفى، وبعد رحلة بحث تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما، ويشارك ببطولة المسلسل كلا من هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام.

يذكر أن إيمان العاصي تشارك الفنان عمرو سعد بطولة مسلسله الجديد "سيد الناس" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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