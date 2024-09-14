حمزة نمرة يكشف عن موعد طرح أحدث أغانيه "استنوا شوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حمزة نمرة عن موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان "استنوا شوية" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

نشر حمزة ملصق دعائي خاص بالأغنية وعلق عليه: "أغنيتي الجديدة استنوا شوية هتنزل يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على كل منصات الموسيقى، متحمس وأكيد مستني أعرف رأيكم ايه".

يذكر أن الفنان حمزة نمرة أحيا حفلًا غنائيًا بشهر أغسطس الماضي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

اقرأ أيضا:

أشرف زكي: خبر رحيل ناهد رشدي صدمني.. وكانت ترفض المساعدة في علاجها

إلهام صفي الدين بحفل زفاف محمود شاهين: عيطت عشان حبيبي هيتاخد