شيرين عبد الوهاب تكشف عن أغنيتها الجديدة "عودتني الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن طرح أحدث أغانيها بعنوان "عودتني الدنيا" وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

ونشرت شيرين ملصق دعائي خاص بالأغنية وعلقت: "عودتني الدنيا، كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، تسجيل ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدجت، جيتار وهارموني أحمد حسين"، وحاز المنشور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، كما قامت بنشر الأغنية كاملة عبر حسابه على تطبيق "X".

وفازت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا بجائزة الجمهور "أفضل مطربة" ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "دير جيست".

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب طرح عدد من أغاني ألبومها الجديد وسط حذف شركة روتانا لهذه الأغاني نظرًا للنزاع القضائي بينهما مؤخرًا، وأعلنت شيرين بعدها عن طرح أغانيها عبر حساب بعنوان "البوتجاز" عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، عقب مواصلة حذف الأغاني وكان آخرها "قالك نسيني" بعد دقائق من طرحها.

كما كشفت شيرين عن تصالحها مع المحامي ياسر قنطوش بعد إعلان تنحيه عن قضايا، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على نفس التطبيق وعلقت عليها: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".

يذكر أن الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب مازال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وكان شيرين طرحت مؤخرًا عددا من الأغاني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، بينها "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.

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