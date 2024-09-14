بالصور.. أشرف زكي وأحمد سلامة في زيارة لضريح السيد البدوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن زيارته لمسجد السيد البدوي في طنطا وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر أشرف زكي وهو يقوم بقراءة الفاتحة من أمام الضريح وعلق: "مسجد سيدي أحمد البدوي"، كما رافقه في الزيارة الفنان أحمد سلامة وقاما بالتقاط عدد من الصور التذكارية أثناء تواجدهما هناك.

وعلق الفنان أشرف زكي على رحيل الفنانة ناهد رشدي بشكل مفاجئ بالساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "أنا وهو وهي" عبر قناة صدى البلد وقال: "ناهد رشدي كانت زميلتي في المعهد وكانت خلوقة ومحترمة، من سنوات المرض اللعين أصابها وكانت تتحامل على نفسها، وترفض مساعدة أي حد في علاجها، لدرجة أنها كانت تذهب في صمت للمستشفيات وتدفع مبالغ كبيرة للعلاج".

واختتم كلامه، قائلًا: "تحدثت مع ابنة ناهد رشدي وأنا في صدمة بعد سماعي الخبر، وقالت إن والدتها توفيت والجنازة من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة، واعتذرت لها عن الحضور بسبب تواجدي في طنطا من أجل مهمة رسمية وسوف أتواجد في العزاء يوم الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أشرف زكي كانت بمسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط نخبة من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية.

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