30 فرقة تشارك في مهرجان سماع الدولي للإنشاد

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، عقد الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، وسهام اسماعيل المدير التنفيذى للمهرجان، قيثارة عبد الفتاح الأمين العام لمؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان فى دورته السابعة عشرة بالمجلس الأعلى للثقافة، بدعم د. احمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، وصندوق التنمية الثقافية ، والمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار متمثلة في هيئة التنشيط السياحى ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار(رسالة سلام الى العالم).

ووجه الفنان انتصار عبد الفتاح الشكر لوزارة الثقافة لان المهرجان على مدار دوراته السابقة يقام برعايتها، ودعم وحماس وزير الثقافة د. احمد فؤاد هنو، كما أن مهرجان سماع يأتي ليثبت مكانته كأحد أهم المهرجانات الثقافية ٠وهو يصدر رسالة سلام وتسامح على مستوى العالم، مؤكدا انتصار بأننا كلنا منظومة متكاملة تعمل لتقديم منتج مصري يليق بسمعة مصر دوليا، أن عدد كبير من الدول والفرق طالبت المشاركة في المهرجان ولكن اختصرنا الفرق الي أن أصبح عدد الفرق والدول المشاركة ٣٠ فرقة من مصر ودول مختلفة من ثقافات الشعوب، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، يشارك في المهرجان الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان ضيف شرف المهرجان، وجيبوتي وأندونسيا ومصر، بالاضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.

وأكد أن المهرجان أصبح له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربيةفقط، بل وأيضا على مستوى العالم أجمع، وتقول قيثارة عبد الفتاح بأن المهرجان يكرم الفنانة الكبيرة فيوليتا بارا " تشيلي" وهي كاتبة أغاني وملحنة ومغنية وفولكورية وعالمة موسيقى" اثنوغرافية"، والمايسترو الإيطالي ريكاردو موتي"ايطاليا"، والشاعر الزاهد والمتصوف الحاج سعيد جرابي "الجزائر"، والمهندس الاستشاري محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري "مصر"، والشاعر والمفكر الكبير حسام نصار وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية سابقا "مصر"، بالإضافة لتكريم خاص للفنان أسامة جميل نظرا لعطائه واخلاصه في العمل كمساعد في المهرجان، ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وبيت السنارى بالسيدة زينب وقصر الأمير طاز، تبدأ العروض في الثامنة والنصف مساءا.

وتوجهت سهام اسماعيل بالشكر لكل الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان، وان افتتاح المهرجان يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري على مسرح السور الشمالي ، وستقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتلاقي مع عيد النيروز" الشهداء" كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفى المولوى والختام يوم 26 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي ، مؤكدة بأن المهرجان يهدف إلى التواصل الثقافى والإنساني بين ثقافات شعوب العالم المختلفة، تضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن المهرجان فى الدورات السابقة .

