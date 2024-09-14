"أرواح في المدينة" في ليلة حب الشاعر الكبير سيد حجاب بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - انطلاقا من توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى الإهتمام بالتراث وصون الإبداع المصرى عبر العصور، تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري لقاء سلسلة " أرواح في المدينة" تقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي، والذي يأتى بعنوان "ليلة فى حب الشاعر الكبير سيد حجاب" في إطار مشروعه الثقافي " القاهرة عنواني "، وذلك في السابعة مساء الاحد ١٥ سبتمبر على المسرح الصغير.



يشهد اللقاء بحثا وتأملات في أرشيف الإبداع المصري، نستعيد من خلالها ذكريات وتفاصيل هامة ومؤثرة فى مسيرة الشاعر الكبير سيد حجاب.

يذكر أن سلسلة " أرواح في المدينة " مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين، اطلقه مشروع " القاهرة عنواني " الثقافي قبل عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة آخرها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية و برعاية وزارة الثقافة المصرية.



ومن المعروف أن سيد حجاب، يعد أحد أعمدة الشعر العامى المصري، ولد عام ١٩٤٠ في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده.

تعاون مع كبار الملحنين كما تغنى بكلماته اشهر المطربين، عرف بكتابة الاشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الاعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالى الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلوانى والوسية، برع فى الكتابة للأطفال.

كما كتب أيضا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية، نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام ٢٠٠٥ وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ٢٠١٢، رحل عن عالمنا فى يناير ٢٠١٧ تاركا ارثاً فنياً خالداً.