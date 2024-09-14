شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تقدم حفل غنائى في ساقية الصاوي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقدم اليوم المطربة سمية درويش حفلا غنائيا في ساقية الصاوى، ومن المقرر أن تقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيها ومنها قلب وراح وكشف حساب وغيرها .

وطرحت مؤخرا المطربة سمية درويش أغنية جديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب تحمل اسم "أذاني" وهى من كلمات وائل توفيق وتوزيع وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمود صبري وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية: مابقتش عارفة مين أنا ورايحة فين شايلة إيه السنين عني مخباياه، عايشة وبشوف كتير وقاصدة كل خير والمشهد الأخير مصدومة في الحياة، أذاني قلبي وحب قلب أناني خلاني أحبه وبعد حبه رماني، مابقولش مش هعيش لو فيا ايه أنا لما اروح ماجيش واقفل ولا ألف باب ولا ألف باب، أنا اللي أهون عليه ما اشغلش بالي بيه أروح وأعاتبه ليه خسارة فيه العتاب، خساره فيه العتاب لا داعي منه اللي يكون أوجاعي ده لو حتى، هيبقي خاتم فى صباعي مابقولش مش هعيش أنا لما اروح ماجيش.

وقالت سمية، في تصريحات صحفية: "بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح"، مبدية سعادتها بالتعاون مع روتانا في أول أغانيها التي تعتبرها مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية، موجهة الشكر لسعيد إمام على دعمه لها خلال تلك الفترة.

