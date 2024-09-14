محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ومكان عزاء الفنانة ناهد رشدي التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024.

وقال زكي، ببرنامج "أنا وهو وهي"، إن عزاء الراحلة ناهد رشدي سيقام يوم الإثنين المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتابع: "ناهد رشدي كانت زميلتي في المعهد وكانت خلوقة ومحترمة.. من سنوات المرض اللعين أصابها وكانت تتحامل على نفسها وترفض مساعدة أي أحد في علاجها، لدرجة أنها كانت تذهب في صمت للمستشفيات وتدفع مبالغ كبيرة للعلاج".

يذكر أن، الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.

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