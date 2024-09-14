بالصور| محمد رياض ورشوان توفيق يودعان ناهد رشدي لمثواها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- صموئيل عادل:

حرص الفنان القدير رشوان توفيق على التواجد في مسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة، للمشاركة في وداع الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر.

كما تواجد في الجنازة التي بدأت قبل قليل، النجم محمد رياض، وعدد من الفنانين، بينهم: الفنان جمال عبدالناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف.

كانت دينا سعد ابنة الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، أعلنت موعد ومكان تشييع جنازة والدتها، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

يذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.