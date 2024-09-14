أشرف زكي: خبر رحيل ناهد رشدي صدمني.. وكانت ترفض المساعدة في علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الفنانة الراحلة ناهد رشدي، مشيرًا إلى أنه شعر بصدمة كبيرة عند سماعه خبر رحيلها.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز في برنامج أنا وهو وهي عبر قناة صدى البلد: "ناهد رشدي كانت زميلتي في المعهد وكانت خلوقة ومحترمة".

وعن مرضها، قال الفنان أشرف زكي: "من سنوات المرض اللعين أصابها وكانت تتحامل على نفسها وترفض مساعدة أي أحد في علاجها، لدرجة أنها كانت تذهب في صمت للمستشفيات وتدفع مبالغ كبيرة للعلاج".

واختتم كلامه، قائلًا: "تحدثت مع ابنة ناهد رشدي وأنا في صدمة بعد سماعي الخبر، وقالت إن والدتها توفيت والجنازة من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة، واعتذرت لها عن الحضور بسبب تواجدي في طنطا من أجل مهمة رسمية وسوف اتواجد في العزاء يوم الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.