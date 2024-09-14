إلهام صفي الدين بحفل زفاف محمود شاهين: عيطت عشان حبيبي هيتاخد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحدثت الممثلة الشابة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة النجمة الكبيرة إلهام شاهين، عن علاقتها بمدير التصوير محمود شاهين ابن خالها، وذلك في حفل زفاف الأخير الذي أقيم قبل أيام وشهد حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني.

وقالت إلهام في لقائها مع برنامج ET بالعربي: "بالنسبالي حياتي كلها، ده أخويا الكبير، ده السند بتاعي، ربنا يسعدهم ويهنيهم ويعملهم اللي فيه الخير، هما الاتنين قلبهم طيب وبيحبوا الحياة وبيحبوا بعض قوي، ربنا يقدرلهم اللي فيه الخير".

وعلقت على بكاءها في حفل الزفاف: "قعدت أعيط النهاردة زيي زي الطفلة الصغيرة، عشان حبيبي هيتاخد بس هو مش هيتاخد مني برضه، مها أختي برضه وجميلة ومبسوطة لهم أد الدنيا".

وشهد حفل زفاف ابن شقيق إلهام شاهين، حضور لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب، وزوجته يارا نعوم، والفنان محمد حماقي، والمخرج حسام الحسيني، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة ناهد السباعي، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة نسرين إمام.