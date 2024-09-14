جيهان الشماشرجي بعد مشاهدتها أفلام في "ميدفست- مصر": السينما بالفعل ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس الجمعة 13 سبتمبر برنامج أفلام "صورتي أنا وانت" ضمن فعاليات ملتقى ميدفست - مصر في الجامعة الأمريكية، وتضمن 4 أفلام، هي: "اليوم الذي رأيتك فيه" من إخراج محمد هاني و"أسبوع ويومين" من إخراج مروة زين و " ghost gear و"بتتذكري" و"إيميلي".

وعقب انتهاء عرض الأفلام أقيمت مناقشة أدارها الناقد أحمد نبيل، وتحدث فيها: الفنانة جيهان الشماشرجي والمخرج يحيى إسماعيل ، والدكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي.

وقالت جيهان الشماشرجي إنها تأثرت جدا بأخر ثلاثة أفلام وخاصة في فيلم " ghost gear" نظرة الفتاة لوالديها كانت صعبة للغاية، واعتصرت قلبها، وأضافت أن التمهيد للطفل في مشاكل الانفصال سوف يؤثر على الأطفال لأنه فكرة الانفصال نفسها سيئة في كل الأحوال. كما تحدثت عن فكرة اختبارها للمشاعر التي تمثلها فهي تحاول قدر الإمكان الدخول في الشخصية وتوجيه الأسئلة لنفسها وقد شعرت بكل المشاعر في فيلم "بتتذكري" فجاءها احساس أن السينما بالفعل ساحرة.

وقال د.مصطفى النحاس إن تأثير الانفصال كبير جدا، والطفل يحتاج طوال الوقت أن يعرف ما سيحدث، مضيفا "وعندما نريد التحدث مع أطفالنا عن الانفصال لا يجب أن تخرجهم من منطقة الراحة الخاصة بهم حتى لا تصيبهم تروما تؤثر عليهم العمر بأكمله، فلابد من التمهيد".

أما المخرج يحيى إسماعيل، قال إن الانفصال يمكنه أن يسبب مشاكل للأطفال فترتبط في أذهانهم هذه الذكرى السيئة بالمكان الذي حدثت فيه المناقشة، وكشف عن إعجابه بالفيلم الأخير وحالة الغضب التي أخرجتها السيدة. وأكد أن التعرف على الطب النفسي مهم للسينمائيين حتى يستطيعون توجيه الممثلين ومفيد في الكتابة.

يُقام المهرجان في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر الجاري في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة في ميدان التحرير.

الجدير بالذكر أن ملتقى ميدفست- مصر هو أول ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسس في عام 2017، يستكشف المهرجان التداخل بين السينما والصحة، ويستخدم الأفلام السينمائية كوسيط ووسيلة لرفع الوعي بالقضايا الصحية الهامة.