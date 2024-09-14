شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون ناهد رشدى بكلمات مؤثرة: إنسانة رقيقة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنانة الراحلة ناهد رشدي من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا إذ كتبت الفنانة شريهان : " "إنا لله وإنا إليه راجعون. في رحمة الله يا ناهد، ربنا يعفو عنك ويجعلك ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

في حين كتبت الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابها على "إكس" بقولها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة ونعيمها إن شاء الله، الفنانة ناهد رشدي".

أما الفنانة كندة علوش فكتبت عبر انستجرام مسترجعاً ذكرياتهما معاً بصورة من عمل فني لهما سوياً علقت عليها : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنانة والإنسانة الرقيقة ناهد رشدي. لروحك الطيبة الرحمة والمغفرة ولأهلك الصبر".

أيضاً حرص الفنان محمد دياب على نعيها وكتب : "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أستاذة. كنتِ إنسانة رقيقة القلب ومن أطيب خلق الله. بالله عليكم ادعولها".



شريهان