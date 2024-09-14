رامي صبري يحيي حفلا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجم رامي صبري، حفلًا غنائيا ضخمًا بمارينا مراسي الساحل الشمالي خلال الساعات الماضية، في حفل كامل العدد امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

تفاصيل حفل رامي صبري في الساحل الشمالي

وحرص رامي صبري، على تقديم عدد كبير من أغانيه السابقة، بالإضافة إلى ألبومه الجديد "جامد كده كده"، وتفاعل الجمهور مع الأغنيات وطالبوه بعدد من الأغنيات وقام بتلبية طلباتهم.

حفلات رامي صبري المقبلة

يستعد النجم رامي صبري، لإحياء العديد من الحفلات بالوطن العربي، في كلا من : "الكويت، المملكة العربية السعودية وقطر.

كما يستعد النجم رامي صبري للانطلاق بجولة من الحفلات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.