مدير عام المركز القومي للمسرح ينعى الفنانة ناهد رشدي

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفنان إيهاب فهمي، مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنانة ناهد رشدي، التي وافتها المنية فجر اليوم، السبت.

معلومات عن الفنانة ناهد رشدي

يذكر أن ناهد رشدي، حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها: "هي في حياة الرسول، أوديب وشفيقة، الحالمة، الحواجز، الزوبعة، الأستاذ، مع خالص تحياتي، الفلوس حبيبتي".

ومن أهم الأعمال الدرامية التي شاركت بها: "لن أعيش في جلباب أبي، كفر دلهاب، الزيني بركات، أرابيسك، "هوام جاردن سيتي، ساكن قصادي، الحب وأشياء أخرى".

ومن أشهر مشاركتها السينمائية كانت في: "الطريق إلى ايلات، الحب فوق هضبة الهرم، صاحب العمارة، الكف، أبناء وقتلة".