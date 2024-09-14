أنغام تشعل جدة بأجمل أغانيها.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أحيت المطربة أنغام، حفلاً غنائيًا مساء أمس، الجمعة، في مدينة جدة، وذلك على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA.

وكانت افتتحت أنغام، الحفل بمجموعة أغاني من ألبومها الجديد، منها : "بقالك قلب وتيجي نسيب " بقيادة المايسترو هاني فرحات، وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير منذ اللحظة الأولى لدخولها إلى المسرح.

حفل أنغام في جدة

و عبّرت أنغام، عن سعادتها بالتفاعل الرائع الذي أبداه الجمهور الحاضر للألبوم الجديد، قائلة : " أن الجميع شاهد تفاعل الجمهور منذ اللحظة الأولى للحفل، وهذا ما أسعدني بأن يشاركني الجمهور الغناء للألبوم الجديد كاملاً.

ألبوم تيجي نسيب

وكانت طرحت أنغام، مؤخرًا ألبوم "تيجي نسيب" ضمن موسم صيف 2024، ويضم 12 أغنية.

وطرحت أنغام عدة أغانٍ من ألبومها "تيجي نسيب" ومنها: "بقالك قلب، موافقة، هو انت مين، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، كان بريء، القلوب أسرار، مكنش وقته، أقولك إيه، "خليك معاها".