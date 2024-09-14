الأوبرا تحتفل بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إحتفالية فنية في الثامنة والنصف مساء الأثنين ١٦ سبتمبر على المسرح الكبير

يقدمها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر، في إطار احتفالات الثقافة المصرية بالمولد النبوي الشريف.



يحيي الفاصل الأول كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بباقة من الإبتهالات الدينية والمدائح النبوية، منها : " طلع البدر علينا ، يا أمنه يا أم النبى، مسك الختام، يا قوي ، المسك فاح، محمد نبينا، يا نبي سلام عليك، الرضا والنور، مولاى، من نورك يا رب إهدينا، رسول الله زادى، محمد يا رسول الله، لجل النبى".. أداء إيمان منصور، أحمد فايد، نوران، يوسف مصطفى، زياد أحمد، مهدي محمد، لوجين تامر، يوسف حسن، ملك جوهر، شمس الأسواني، حبيبة، محمد محمود.

ويشهد الفصل الثانى عرض الليلة الكبيرة لفصل البالية تصميم وإخراج الفنانة عيشة فؤاد بمصاحبة كورال الشباب والأطفال.

يعد عرض الليلة الكبيرة من الحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي والكلمات لصلاح جاهين وعُرض لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح لعرائس بالقاهرة، وقام الدكتور عبدالمنعم كامل بتحويله إلى بالية بعد إعادة صياغة الحانه على يد الموسيقار جمال سلامة، حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرض حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة، التي تدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية وحقق نجاحاً كبيراً عند تقديمه في شكله الجديد.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب، أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون والكمان الشرقي.

كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة، وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.