"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة زوزو شكيب

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنانة زوزو شكيب.
ويأتي إحياء ذكراها بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنانة زوزو شكيب، وتعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمته من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن الفنانة زوزو شكيب
- أسمها الحقيقي زينب شكيب.
- ولدت لأب يعمل مأمور بقسم عابدين.
- خالها إسماعيل صدقي باشا.
- بدأت حياتها الفنية على المسرح في دور صغير في مسرحية "الدكتور" عام 1929.
- التحقت بفرقه الريحاني وعمرها 16 عام.
- شاركت في العديد من المسرحيات منها : "حكم قراقوش، قسمتي، والدنيا على كف عفريت".
- بعدها التحقت بفرقة فؤاد المهندس وقدمت عددا من المسرحيات.
- وكانت قد إشتركت في بروفات مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، لكنها توفت قبل أن تُعرض.
- وفي السينما دخلت مجال الإنتاج عام 1945 مع شقيقتها ميمي شكيب وزوج شقيقتها سراج منير.
- تنوعت أدوارها في السينما بين "الحماة والمرأة الشريرة".