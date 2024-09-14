أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بويجز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت أخيراً الفنانة أسماء جلال عن صمتها لتكشف حقيقة ارتباطها بمغني الراب ويجز بعد انتشار شائعات كثيرة حول وجود علاقة عاطفية بينهما، ولم يعلق أحدهما طوال الفترة الماضية عليها.

وتحدثت أسماء للمرة الأولى عن حقيقة العلاقة بينهما، حيث قالت إن ما يجمعها بويجز هو صداقة قوية، نافية وجود أي ارتباط عاطفي كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أسماء في تصريحات صحافية: “إحنا صحاب أوي، وبينا ديو غنائي جديد قريبًا”، هذا التصريح جاء ليضع حدًا للتكهنات والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حولهما، وأثار حماس الجمهور للتعاون الفني المنتظر بين النجمين.

ويعد الديو بين أسماء وويجز خطوة جديدة في مسيرة كل منهما، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي يحققه ويجز في مشواره الفني، والإشادة الواسعة التي تحظى بها أسماء في عالم التمثيل ونجاحها في أولى تجاربها الغنائية مع أمير عيد وكزبرة في إحدى الحملات الإعلانية.

كانت شائعات ارتباط أسماء جلال وويجز قد بدأت في الانتشار حينما ظهرت في إحدى حفلاته، وهي تتفاعل معه تفاعلًا كبيرًا، بجانب ظهورهما في أكثر من مناسبة شخصية، وربط الجمهور هذا الظهور بوجود علاقة عاطفية بينهما.

وجددت الشائعات في شهر حزيران (يونيو) الماضي، عندما نشر ويجز عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة تجمعه بأسماء جلال، هنأها فيها بعيد ميلادها.